San Cataldo. Dal 26 settembre sospeso servizio strisce blu in attesa di nuovo bando con regolamento

SAN CATALDO. Da oggi 26 settembre il servizio a pagamento delle strisce blu verrà sospeso. Lo ha annunciato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore al ramo Salvatore Citrano. La sospensione è stata prevista in attesa che si provveda a un nuovo bando con un regolamento che dovrà passare dall’esame del Consiglio Comunale.

“Perché la sospensione? – ha sottolineato il sindaco in una nota – In questi mesi abbiamo chiesto alle associazioni dei Commercianti, dei Consumatori, ai Comitati di Quartiere e a tutte le forze politiche cosa pensassero delle strisce blu. Lo dico chiaramente: se il servizio dovesse continuare o essere eliminato.

Tante sono le opinioni: la maggioranza dei soggetti coinvolti in questa consultazione è per la permanenza delle strisce blu, in alcuni casi alcuni comitati ci hanno addirittura chiesto di aumentarle! Siamo convinti anche noi della permanenza di queste strisce ma a determinate condizioni. Una diversa visione del servizio, anzitutto, a partire dal controllo e dai processi sanzionatori, non repressivi, l’abbiamo detto e ribadito. E ancora, diminuzione degli stalli: ci sono zone troppo esposte ai parcheggi a pagamento, e poi adeguamento tecnologico per i pagamenti e la gestione degli stalli (direttamente dal proprio smartphone)”.

Il sindaco ha comunicato che il nuovo regolamento andrà all’esame del Consiglio Comunale che dovrà esprimersi sul tema. “L’idea – ha detto – è quella di un sistema non più repressivo in cui gli ausiliari saranno concentrati sulla scadenza dei ticket di parcheggio, ma teso a venire incontro alle esigenze dei cittadini. Per esempio, l’abbonamento giornaliero potrà essere pagato entro le 23.59 del giorno della sosta, pertanto, in caso di contestazione, si potrà dimostrare successivamente il pagamento dello stesso abbonamento giornaliero in pari data. Sono novità per venire incontro ai cittadini: gli ausiliari del traffico che verranno assunti dovranno avere come obiettivo quello di aiutarci nella viabilità e non quello di reprimere. Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi dubbio o suggerimento”.