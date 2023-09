Salvini a Caltanissetta: “Sto cercando di rimettere al centro il capoluogo nisseno”

“Sono in Sicilia, emozionato di essere qui, è la prima festa nel cuore della Sicilia. Non a Palermo o Catania che sono i palazzi del potere ma a Caltanissetta che da ministro sto cercando di rimettere al centro, non solo perché è al centro dell’Isola, ma al centro dell’attenzione”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, intervenuto a Caltanissetta per la prima festa della Lega in Sicilia. “Ho sentito – ha aggiunto il ministro – il commissario alla Statale 640, ritardi di anni, difficoltà delle imprese e quindi diciamo che conto di riuscire a fare in un anno quello che non si è riuscito a fare negli anni passati. Il cronoprogramma prevede per il 2024 il funzionamento generale dell’opera poi io penso che una mole di investimenti come quelli che stiamo facendo in Sicilia non ha precedenti negli anni passati perché fra strade, autostrade, porti e aeroporti, con tutti i problemi che ci sono stati questa estate che vanno evidentemente superati perché è inaccettabile pensare ad altre situazioni di questo genere. “E lascio in fondo il Ponte – osserva Salvini – ultimo ma non ultimo, perché rappresenta un diritto alla mobilità, al futuro, al lavoro, allo studio, alla salute, per milioni di siciliani. Io penso che siano mesi in cui i siciliani hanno notato il cambio di passo. Non sarà un caso se stanno aderendo parlamentari regionali, sindaci, amministratori locali e se tanta gente si sta avvicinando alla Lega”.