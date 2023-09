Rimodulata da Caltaqua la distribuzione idrica a San Cataldo e Serradifalco

Proseguono come da programma i lavori di pre-localizzazione delle perdite (aggiornamento GIS e Smart serbatoi) anche nei territori di San Cataldo e Serradifalco.

In tale ambito sono in corso interventi nel serbatoio di Pizzo Carano (San Cataldo) e in quello comunale di Serradifalco previsti dal più ampio programma di lavori relativi alla digitalizzazione, distrettualizzazione, controllo delle pressioni in rete, monitoraggio dei parametri di qualità dell’acqua, implementazione di sistemi di automazione e telecontrollo finalizzati alla riduzione delle perdite in 22 comuni dell’ATI di Caltanissetta” – Piano 2022-2023 (ID 300).

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha proceduto a rimodulare la distribuzione nei due centri interessati dagli interventi nel fine settimana secondo quanto previsto di seguito in dettaglio:

– San Cataldo: domani, sabato 30 settembre: zona Pizzo Carano Basso; domenica 1 ottobre: zona Pizzo Carano Alto.

– Serradifalco: domani, sabato 30 settembre: zona alta; domenica 1 ottobre: zona bassa.