Eccellenza. La rimonta, i numeri, l’entusiasmo e la passione: la Nissa fa la voce grossa e batte la Pro Favara

Primato Nissa. Quattro vittorie in quattro incontri, punteggio pieno, 7 gol fatti 3 subiti, e soprattutto una prova di forza immensa in trasferta contro la Pro Favara.

Un match memorabile, quello giocato dalla squadra di Nicolò Terranova a Ravanusa. Anche perchè al “Saraceno” la Nissa ha dovuto recuperare due svantaggi che avrebbero potuto stordire e far crollare un’altra qualsiasi squadra. Ma la Nissa ammirata oggi a Ravanusa, è stata una squadra indomabile, un gruppo che non ha mollato e che ha sempre mantenuto vigile il contatto con il match.

Contro, per altro, un avversario come la Pro Favara che, a scanso di equivoci, era, è e resta forte e temibile ma che la Nissa è riuscita a piegare con una capacità di restare in partita incredibile. Le reti di Pagano, Barrera e Semenzin hanno polverizzato i momentanei vantaggi 1-0 e 2-1 di una Pro Favara in gol con Cannavò su rigore e con l’ex Garufo.

Una gara che ha esaltato al massimo una tifoseria nissena uscita dal Saraceno con la gioia negli occhi per un successo destinato a restare nella memoria di tutti i tifosi della Nissa. Per altro, oltre ai presenti in campo, ci sono stati tantissimi tifosi biancoscudati che hanno esultato anche online per una vittoria che lancia la Nissa al vertice del campionato di Eccellenza.

Una Nissa finalmente in grado di essere cinica sotto porta, ma anche una squadra in grado di dire la sua in un campionato che dopo quattro giornate parla chiaramente a tinte biancoscudate.