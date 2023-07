Zuckerberg sfida Twitter con un nuovo social, boom di follower su Threads

AGI – Un nuovo social per sfidare l’uccellino blu di Twitter. Prima ancora di scendere sul ring contro Elon Musk, Mark Zuckerberg, attacca il rivale sul suo territorio e lo fa lanciando una nuova app, simile ma diversa da quella dell’avversario. “Ci vuole una app per la conversazione pubblica con più di un miliardo di persone. Twitter ha avuto la possibilità di farlo ma non ci è riuscito. Noi speriamo di si'”, sono state le prime frasi del fondatore di Meta postate su Threads (questo il nome del nuovo nato).

Poi l’annuncio degli utenti che, in 7 ore, hanno aderito alla sfida: 10 milioni. “Benvenuti su Threads, ha scritto Zuckerberg ricevendo subito migliaia di like. “Speriamo che Threads possa essere una piattaforma aperta e accogliente per le discussioni” ha scritto il patron di Istagram Adam Mosseri dispiaciuto che, per il momento, l’app non sarà accessibile in Europa per il motivo che se Meta avesse dovuto attendere il via libera di Bruxelles allora la partenza sarebbe stata rinviata di diversi mesi.LEGGI ANCHE

Per il momento il nuovo social, attivo da oggi negli Usa, è disponibile in pre-ordinazione sull’Apple Store. Instagram è la sua rampa di lancio dal momento che l’app prevede una serie di codici che permetteranno ai suoi due miliardi di utenti, non solo di passare direttamente nel nuovo Twitter, ma di farsi seguire dai follower. L’obiettivo è raggiungere e superare Musk in pochissimo tempo.

Threads è molto simile a Twitter, tanto da essere considerato alla stregua di un clone, con post e risposte in serie. La linea è molto essenziale e prevede i like e il rilancio dei post. Tutto è stato pensato per facilitare il flusso di centinaia di milioni di utenti. Threads arriva in un momento in cui Musk è in difficoltà, dopo aver posto un limite di 600 tweet da leggere a chi non è abbonato, una decisione che ha scatenato le proteste di milioni di utenti, già irritati dai continui blackout registrati dal social.