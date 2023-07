Zelensky “La sicurezza dell’Europa inizia dall’Ucraina”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo il 33° anniversario della Dichiarazione di sovranità dell’Ucraina. Il 33° di tanti, tanti anniversari simili che l’Ucraina deve ancora celebrare.

Il nostro paese non rinuncerà mai alla sua sovranità. Questo è già ovvio per tutti nel mondo. E qualunque sia il terrore russo, sappiamo che la libertà ucraina sarà ancora preservata e prevarrà ancora”. Lo afferma in un messaggio video il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Ogni anno, l’Ucraina non farà che rafforzarsi e aiutare altre nazioni libere a proteggere la loro sovranità e costruire una sicurezza comune. L’Ucraina può farlo. Può perchè le linee e le parole dei nostri documenti di stato fondamentali sono sostenute dalla forza e dalla determinazione del nostro popolo. Milioni di ucraini per i quali la libertà del nostro stato è la loro libertà personale. Onorando la libertà ucraina, la sovranità ucraina e la forza ucraina, onoriamo sempre i nostri eroi. Persone diverse che hanno combattuto e stanno ancora combattendo per l’Ucraina e alle quali dobbiamo la nostra libertà”. “L’Ucraina garantirà vera libertà e sicurezza per tutta l’Europa dal terrore russo. La sicurezza del nostro continente inizia qui con la sovranità e la forza dell’Ucraina” ha concluso Zelensky.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).