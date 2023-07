Vacanza estiva in Calabria: perché sceglierla?

Pensate di andare in Calabria per l’estate? Si tratta sicuramente di una buona idea. Anche se spesso “oscurata” dalle vicine più famose –in particolare Puglia e Sicilia-, la Calabria è una regione incredibile nella quale trascorrere le proprie vacanze estive: spiagge incantevoli circondate da un paesaggio di montagna, cibo a dir poco iconico e un enorme patrimonio archeologico di cui in pochi sono a conoscenza; questo è solo un po’ di ciò che puoi scoprire nella magica terra della Sila.

Se ancora non sei corso a riservare un villaggio in Calabria sul mare, ecco un po’ di motivi per cui dovresti assolutamente farlo!

Spiagge incredibili e mare cristallino

Sarà un po’ prevedibile, ma se si parla di Calabria non si può che cominciare dalle sue meravigliose spiagge, dove è possibile ammirare il contrasto tra sabbia morbida e mare calmo e rocce selvagge, ricoperte dalla bellezza della macchia mediterranea che qui la fa da padrona.

Sicuramente la più famosa di tutta la Calabria è la Spiaggia di Tropea, un paradiso bianco con acque talmente azzurre e limpide da sembrare finte, ma per chi ama l’avventura ci sono alcune perle nascoste da raggiungere per rimanere davvero senza parole. Una di queste è Praia a Mare, famosa per la sua insenatura da raggiungere anche in barca, e spiaggia Le Cannella, chiamata così per il colore della sua sabbia che ricorda, appunto, la spezia profumata.

Ricordiamo inoltre che la Calabria detiene il primato per la quantità di Bandiere Verdi, ovvero per il numero di spiagge adatte alla balneazione dei bambini: si tratta dunque di una meta ideale per le vacanze estive di famiglia.

Bronzi di Riace

La Calabria ha un grande patrimonio archeologico, dovuto alla sua storia che l’ha vista dominata da Romani, Greci, Normanni e poi Arabi. Questo la rende inaspettatamente una località perfetta per un viaggio di stampo storico-culturale, oltre che balneare!

Se sei in vena di esplorazioni archeologiche e musei, non puoi esimerti dal visitare il Museo Nazionale di Reggio Calabria all’interno del quale sono custoditi i due Bronzi di Riace, preziosa testimonianza risalente alla Magna Grecia.

Furono rinvenuti proprio in queste zone, nell’agosto del ‘72, e risalgono al V secolo a.C.! Nonostante ciò, però, si presentano oggi in condizioni incredibili, e vederli dal vivo è un’emozione che non puoi negarti una volta qui in Calabria.

Il cibo calabrese

Una vacanza è fatta di relax e di piaceri, e tra le cose che ci danno soddisfazione c’è il cibo: ecco, in Calabria amerai ogni singola portata!

Ciò che troverai qui è una cucina semplice, sì, ma proprio per questa sua semplicità saprà conquistarti e farti sentire a casa.

Tutti sanno che in Calabria si tende a mangiare piccante, ma con prelibatezze come la ‘nduja e la pizzata calabra è difficile che questo diventi un problema, anzi.

Le prelibatezze calabresi non si limitano a questo, ma trovi anche tanti dolci tipici come il bucconotto (a base di cioccolato e mandorle tritate) e il tartufo di Pizzo, un pittoresco gelato alla nocciola con cuore di cioccolato fuso: una vera bontà.