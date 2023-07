Spiagge coloratissime: anche la Sicilia nella tavolozza delle più belle d’Italia

Le spiagge italiane sono un patrimonio naturalistico di invidiabile bellezza. Da nord a sud, regalano scorci e panorami unici e variegati, tutti diversi per caratteristiche e colori, che, passando dall’oro al nero, creano splendidi contrasti con le acque dei mari e dei laghi che bagnano la Penisola.

Per scoprire da vicino le decine di sfumature degli arenili italiani, Campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, accompagna in un viaggio lungo lo Stivale alla scoperta delle più belle spiagge colorate d’Italia: dai lungomare vulcanici delle Isole Eolie alle sabbie candide della Sardegna, passando per il rosa della Puglia, il color cannella della Calabria, l’oro dell’Isola d’Elba e il verde del Trentino.

LE SPIAGGE NERE DELLE ISOLE EOLIE, IN SICILIA – La Sicilia ospita uno dei più grandi vulcani d’Europa, l’Etna, e uno tra gli arcipelaghi vulcanici più belli del Vecchio Continente: quello delle Isole Eolie. È proprio qui che si trovano alcune spiagge ricoperte di sabbia nera, risultato dell’erosione delle rocce formatesi in secoli di eruzioni.

Tra queste ci sono la spiaggia delle Sabbie Nere di Vulcano, quella di Rinella, a Salina, caratterizzata da numerose grotte naturali, e quella di Ficogrande, a Stromboli, un luogo dal quale si può ammirare anche lo Strombolicchio, un antichissimo vulcano che pare abbia originato l’intera isola.