Sommatino. L’amministrazione comunale: “Mantenuta un’altra promessa, iniziati i lavori nell’ex Pretura”

SOMMATINO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa dell’amministrazione comunale in merito all’inizio dei lavori nell’ex Pretura di viale Garibaldi e su valutazione politica del primo anno di attività da parte della stessa amministrazione comunale.

<< Abbiamo mantenuto un’altra promessa. Sono iniziati i lavori dell’ex Pretura di Viale Garibaldi. Ricordate i piagnistei, in campagna elettorale, dei rappresentanti della vecchia amministrazione su finanziamenti persi per circa 4 Milioni? Ebbene, abbiamo sempre sostenuto che parte di quei fondi non erano affatto persi.

Era sufficiente avere solo un po’ di coraggio in più: con tanta fatica, e dopo tanti contatti con l’Assessorato Regionale, abbiamo ottenuto di poter realizzare l’Opera che qualcuno aveva ritenuto già “persa”. Con coraggio appunto. Sarà una corsa contro il tempo, lo sappiamo, ma vinceremo anche questa sfida. E questo, ve lo assicuriamo, non è l’unico risultato, ne arriveranno tanti altri…. >>

La comunicazione trasmessa continua poi con alcune considerazioni sulla gestione amministrativa di questo primo anno di amministrazione. << Il nostro Ente è in gravissima situazione strutturale, il personale è ormai sotto il minimo consentito e riesce a coprire i servizi essenziali con fatica, a causa del dissesto finanziario. Non riusciamo proprio a capire come gli stessi rappresentanti della vecchia amministrazione si permettano di giudicare il nostro primo anno di Amministrazione, pur conoscendo bene il disastro che hanno causato in quei 5 anni in cui non ci si è nemmeno dedicati alla normale Amministrazione; abbiamo dovuto ricostruire ed approvare persino gli strumenti finanziari relativi agli anni 2019-2020-2021 relativi, ovviamente, alla loro gestione amministrativa.

Abbiamo anche trovato debiti, tanti debiti nascosti. Che rincorriamo ogni giorno per permettere la sopravvivenza dell’Ente. Abbiamo trovato disorganizzazione totale, pratiche abbandonate. E non solo. Ma tutto questo non ci ferma di certo. Lavoriamo quotidianamente per portare avanti le richieste dei Cittadini e abbiamo già programmato tutti i prossimi passi che ci permetteranno di ricostituire a Sommatino una struttura efficiente dell’Ente, che ci permetterà di portare a termine tutte le iniziative programmate.

Gli unici che oggi possono fare un bilancio di questo primo anno di Amministrazione siamo noi stessi e tutta la Cittadinanza Sommatinese, che presto incontreremo per raccontare, nei dettagli, il disastro che abbiamo trovato, quanto già fatto e programmato in questo primo anno di Amministrazione e quali saranno i risultati che abbiamo in previsione di raggiungere per rendere sempre migliore il nostro Paese. >>