Sicilia, Giornata mondiale del Turismo. A settembre una pubblicazione e un business party

Anche in Sicilia, nell’anno record di arrivi dopo la pandemia, si punta sulla Giornata Mondiale del Turismo, promossa dall’Organizzazione mondiale del turismo, che ricorrerà mercoledì 27 settembre prossimo, per contribuire a rendere strutturale per i prossimi decenni l’eccezionale trend isolano del 2023.

Fra seminari, masterclass, spazi espositivi, workshop fra buyer e business party, la Logos di Palermo organizza un evento per continuare a celebrare la XXV edizione di Travelexpo “Borsa Globale dei Turismi” dopo il successo della preview di aprile scorso.

In questa celebrazione siciliana della Giornata Mondiale del Turismo saranno coinvolte istituzioni nazionali e regionali, docenti universitari, associazioni e operatori economici in una “due giorni” dedicata al futuro del “Continente Sicilia” che guarda al turismo con rinnovata fiducia, tra nuove politiche di settore e strategie di mercato e la formazione di un capitale umano specializzato in innovazione, intelligenza artificiale e management.



Nell’occasione sarà presentato un volume monografico di oltre cento pagine dal titolo “25 anni di turismo in Sicilia” che racconta, attraverso le edizioni e le testimonianze di Travelexpo e le cronache quotidiane di Travelnostop.com, i principali eventi dell’evoluzione del turismo in Sicilia, e che ospita nel capitolo finale le analisi statistico-economiche e le “ricette” dei massimi esperti del settore. La pubblicazione, curata dalla redazione della Logos – che, con Travelexpo e Travelnostop.com è stata testimone e spesso protagonista di momenti significativi dell’evoluzione turistica siciliana -, sarà distribuita a tutti gli addetti ai lavori.



Si tratta di un omaggio che la Logos, nel cinquantesimo dalla sua fondazione, vuole dedicare ad una terra che amiamo e a una destinazione turistica ritornata centrale nel sistema turistico internazionale. Un momento favorevole, quasi magico, ma che va razionalizzato attraverso una visione di sviluppo strategica e condivisa che esalti specificità e identità su cui investire per individuare un sistema turistico avanzato e competitivo sui mercati internazionali, in una logica di condivisione pubblico/privato.



“Ci è sembrato di buon auspicio per tutti celebrare questa Giornata Mondiale del Turismo – spiega Toti Piscopo, amministratore unico della Logos – ricordando sforzi fatti e difficoltà superate dalle imprese turistiche, aggregazioni economiche e sociali, al pari dell’impegno profuso da uomini e donne degli enti locali e dell’assessorato regionale al Turismo. Un momento di grande coralità che non va disperso, anzi tutelato e rilanciato. Questo il nostro omaggio a quella Sicilia turistica, produttiva e operosa che, nonostante i tanti limiti, ha fatto emergere la parte migliore di se stessa rilanciando la propria immagine e attrattività”.



Tema centrale di questo appuntamento, che si svolgerà il 26 e 27 settembre a Palermo presso il San Paolo Palace Hotel, resta la trasversalità del settore e l’allungamento della stagionalità, quanto mai opportuno in riferimento alle mutate condizioni climatiche. Quindi, la tradizionale offerta sole-mare va integrata con una offerta base di tipo culturale, nella sua più ampia accezione, la cui validità sia praticabile 365 giorni l’anno, coinvolgendo anche le periferie delle città metropolitane, i borghi rurali, le aree interne e montane, i percorsi religiosi, i cicloturismi e il turismo slow.



Ecco perché la presentazione del volume sarà affiancata da una costola di Travelexpo con spazi espositivi tematici dedicati ai seguenti segmenti: turismo delle origini, short rental, wedding tourism, salute & benessere, turismo del lusso e d’affari, turismo religioso e dei borghi, ExpoFood&Winexperience e che punta a coinvolgere, oltre agli agenti di viaggio e tour operator siciliani, anche gli addetti ai lavori dell’intera filiera turistica.