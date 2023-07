Serradifalco. Ordinanza del sindaco per pulitura e messa in sicurezza fondi confinanti con rete ferroviaria

SERRADIFALCO. “Rete Ferroviaria Italiana” S.p.A. ha inviato una nota al Comune nella quale ha rappresentato che, in corrispondenza della porzione di tracciato ferroviario intersecante il territorio di Serradifalco <Sussiste la diffusa presenza di potenziale criticità nei riguardi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario a causa della mancata osservanza da parte dei proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo dei fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria>.

Il sindaco Leonardo Burgio, ha riscontrato l’appello della “Rete Ferroviaria Italiana” S.p.A. con un’ordinanza sindacale al fine di richiamare l’attenzione al rigoroso rispetto delle disposizioni normative.

I proprietari di piantagioni che insistono su proprietà privata o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia, sono tenuti ad adottare la manutenzione ordinaria e straordinaria per evitare il verificarsi di situazioni di potenziale criticità per la sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario.

I proprietari dovranno rimuovere alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa; infine dovranno pulire le aree incolte confinanti con la sede ferroviaria in caso di presenza di erba secca.