Serradifalco. Già operativo lo Sportello permanente per lo screening oncologico promosso dall’Associazione “No Serradifalko”

SERRADIFALCO. E’ già operativo lo Sportello permanente per lo screening oncologico promosso dall’associazione “No SerradifalKo” in collaborazione con l’Asp di Caltanissetta e il Comune.

Le volontarie dello Sportello Permanente per lo Screening Oncologico di Serradifalco, contattano tutti gli utenti residenti a Serradifalco che rientrano tra coloro che hanno diritto a partecipare agli screening oncologici proposti dall’ASP di Caltanissetta.

Lo Sportello sarà aperto e operativo il martedì e venerdì dalle ore 09 alle ore 12. Tra i servizi che offre c’è la distribuzione kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, la promozione dello screening mediante la divulgazione di campagne di sensibilizzazione, l’organizzazione delle attività di screening oncologici sul territorio e la distribuzione di lettere di invito e di esito.

Sempre nello sportello sarà possibile ritirare il Kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. L’Associazione No Serrradifalko del presidente Marcello Palermo promuoverà gli screening al colon retto, alla mammella, alla cervice uterina, PAP test, HPV test. Lo sportello sarà operativo in un locale al piano terra del palazzo comunale. Il numero di telefono è il 377-3849216.