Serie D. Sancataldese. Riconferme per Calabrese, Dolenti e La Cagnina; restano anche Maltese, Brumat e Zerbo

Arrivano le prime riconferme in casa Sancataldese in vista della nuova stagione sportiva. In particolare, la dirigenza, in sinergia con il tecnico Infantino e il ds Lo Bianco, ha perfezionato gli accordi per le riconferme di del capitano Fabio Calabrese, e dei portieri Gaetano Dolenti e Michele La Cagnina.

Inoltre la società verdeamaranto ha perfezionato anche le riconferme di tre elementi che la passata stagione hanno fatto benissimo. Si tratta di Brumat, Zerbo e Maltese (Foto Vincenzo Bonelli) che, dunque, vestiranno ancora la maglia verde amaranto.

“Tre riconferme – ha commentato la dirigenza – che dimostrano il grande valore della nostra società e della dirigenza, del lavoro svolto dal Mister Infrantino e dal DS Aurelio Lo Bianco. Corteggiati da tanti club importanti ed anche tra i professionisti, ma la scelta è stata chiara, il trio che ha fatto sognare i nostri tifosi vuole soltanto San Cataldo”.