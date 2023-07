Santa Caterina: “Noi per la salute” mercoledì 26 inaugura il Centro di ascolto per i cittadini

L’Associazione di Promozione Sociale “ Noi per la salute “-Tina Anselmi comunica che Mercoledì 26 Luglio aprirà a Santa Caterina Villarmosa il Servizio di Sportello rivolto ai cittadini.

L’ attività di Sportello e di Centro di Ascolto sarà svolta presso l’ex ambulatorio di Medicina Generale del Dr. Giuseppe Ippolito che generosamente lo ha messo a disposizione dell’associazione.

I pazienti che avessero problemi di inadeguate risposte alle loro esigenze in termini di non rispetto dei tempi di attesa per prestazioni di visite specialistiche o esami diagnostici o altre problematiche di natura sanitaria potranno rivolgersi alle volontarie presenti nello studio.

Lo sportello è ubicato in Via Risorgimento N°70 a Santa Caterina Villarmosa e sarà aperto dalle 17 alle 19,30.