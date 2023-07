Quinto posto assoluto e terzo di classe per il driver nisseno Giuseppe Alberto Chinnici alla Giarre – Milo

Quinto assoluto e terzo di classe alla Giarre – Milo. E’ l’ottimo piazzamento che ha fatto registrare il driver nisseno Giuseppe Alberto Chinnici. Il pilota nisseno, facente parte della scuderia Ateneo, sotto la sapiente guida del team Catapano Corse, ha ottenuto un piazzamento di valore in una gara difficile ed impegnativa come quella in terra catanese. Alla guida di una Osella Pa 2000 Turbo, ha dato vita ad una gara bella, tecnica veloce e insidiosa.

Un percorso nel quale era veramente vietato sbagliare, con molte ripartenze e una strada stretta che non permetteva distrazioni, a maggior ragione con la macchina turbo. Eppure la sensibilità sul pedale del gas dimostrata dal pilota nisseno ha fatto si che riuscisse ad ottenere una prestazione di valore nel contesto di una gara che vedeva al via il meglio a livello regionale e anche nazionale.

Per altro, con il suo Team, sono state apportate modifiche all’assetto della sua Osella Pa 2000 turbo che sono servite. Alla fine 5° posto assoluto e 3° di classe, Giuseppe Alberto Chinnici che ora sarà impegnato a Gubbio dove sarà chiamato a confermare quanto di buono fatto nella Giarre – Milo.