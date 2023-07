Pesistica. Ai Campionati Europei Youth di Chisinau è il giorno dell’altro nisseno Claudio Scarantino

Dopo le tre medaglie, due d’argento e una d’oro, conquistate ai campionati europei di Chisinau in Moldavia da un super Ettore Antonio Pilato nella categoria 49 kg, la Nazionale Italiana oggi tenta nuovamente di salire sul podio con un altro nisseno.

Si tratta di Claudio Scarantino che nei 61 kg tenterà anche lui di conquistare medaglie da aggiungere al suo già ricco e prestigioso medagliere comprendente successi e affermazioni sia in ambito regionale che nazionale ed internazionale.

Claudio Scarantino, che è tesserato con il Nucleo della Gioventù, gareggerà con inizio dalle ore 14 e c’è grande attesa per vederlo all’opera, anche perché il figlio d’arte ha dimostrato condizione e giuste motivazioni per cui può ambire a fare risultato anche in questa edizione degli europei.