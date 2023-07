Patrick Zaki, condannato a tre anni di carcere in via definitiva, ha ricevuto la grazia dal presidente Al Sisi

Patrick Zaki, condannato in via definitiva martedì a tre anni di carcere, ha ricevuto la grazia presidenziale. Lo hanno reso noto le autorità egiziane. Il ricercatore ha già scontato 22 mesi in carcere. Lo studente dell’università di Bologna è accusato di “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese” e di avere scritto un articolo nel 2019 sulle discriminazioni subite dai copti egiziani. Patrick sarà rilasciato giovedì alle nove ora locale, le otto in Italia. Lo ha reso noto Khaled Ali, un noto avvocato e attivista politico. Meloni: “Grazie ad Al Sisi per questo gesto importante”.

“Da Roma un contributo decisivo”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La premier Meloni ha ringraziato il presidente egiziano Al Sisi. La grazia concessa a Zaki è frutto di una “lunga e costante trattativa” tra il governo italiano e quello egiziano, che ha visto protagonisti il premier Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha svolto diverse missioni in Egitto in questi mesi, e l’Aise, l’agenzia di intelligence che si occupa dell’estero.

24 ore prima, al termine dell’udienza a Mansura, in Egitto, Zaki era stato condannato a tre anni e portato via dall’aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all’esterno. Considerando la custodia cautelare già scontata, lo studente avrebbe dovuto trascorrere altri 14 mesi in cella. Ma la grazia del presidente avrà effetto immediato.