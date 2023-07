Montedoro, “Femminissima”: una sfilata tra inclusione e condivisione

Si è svolta ieri sera a Montedoro la manifestazione “Femminissima” organizzata dalla coop. soc. Etnos.

Una serata all’insegna della moda e della solidarietà, un connubio perfetto tra inclusione e condivisione.

In una gremita piazza Umberto I hanno sfilato le creazioni di Equo dress, la sartoria sociale che riesce a trasformare il jeans dimesso da rifiuto ad outfit esclusivo. Protagoniste le donne vittime di violenza e maltrattamenti che, fiere e sicure, sfilano indossando un ‘abito’ diverso contro ogni pregiudizio; non solo per il modo in cui nasce ma per lo scopo: quello di ridare valore.

Le donne protagoniste della sfilata riacquistano quei valori calpestati da uomini violenti e con lo sguardo fisso davanti a loro si aprono alla vita. Un momento unico nel suo genere. Donne che si sono sentite un avanzo della società diventano diamanti puri tornando a risplendere e riconoscendo in loro stesse la bellezza dell’essere Donna.

“Femminissima”, dedicato alla donna e ambientato negli anni ’50, è una versione leggera dell’essere donna in contrasto con la realtà delicata che alcune donne vivono, come quello legato alla violenza di genere.

La serata ha visto l’accompagnamento musicale delle Cheeky sisters, vocal quartet.

L’evento, anche, i ragazzi di Un mondo a colori, comunità di minori stranieri non accompagnati.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Montedoro e rientra nei progetti del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) del Ministero dell’Interno, gestiti per il capoluogo nisseno e per la provincia dal Libero consorzio di Caltanissetta.

“Una atmosfera che a parole non è possibile raccontare, un’ emozione grandissima grazie alla partecipazione di tanti dei collaboratori Etnos e dei nostri ospiti e di moltissimi cittadini di Montedoro. Una piazza gremita per celebrare il dono, la solidarietà e la condivisione. Grazie a chi ha reso possibile questo momento”, ha commentato Fabio Ruvolo presidente della coop. soc. Etnos.