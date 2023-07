Migranti: ressa per il pasto a Porto Empedocle, alcuni scappano

Ressa per un panino e una bottiglietta d’acqua a Porto Empedocle, dove i migranti provenienti da Lampedusa, in fila per il pasto nell’area più estrema dello scalo marittimo, hanno travolto alcuni banchetti della Protezione civile. Una cinquantina le persone coinvolte, ma nessuno s’è fatto male. Alcuni, profittando del caos, sono riusciti ad allontanarsi e un gruppetto è stato segnalato lungo il viadotto Morandi che porta ad AGRIGENTO. L’intervento immediato di polizia e carabinieri ha riportato la calma.