“Meglio in caserma che a casa”, evade due volte in due giorni

In 48 ore un 40enne originario di Castelvetrano è evaso due volte dai domiciliari. Dopo essere stato rintracciato dai carabinieri di Alcamo, nel Trapanese, l’uomo avrebbe detto ai militari che il motivo delle continue evasioni era dovuto “allo scarso livello di sopportazione nei confronti della moglie e che preferiva stare in caserma piuttosto che a casa”. Sottoposto alla misura con braccialetto elettronico, è stato arrestato due volte a distanza di poche ore dopo che il dispositivo ne aveva segnalato l’allontanamento dalla casa dove sta scontando la pena. In entrambe le occasioni, è stato sorpreso in giro per la città di Alcamo senza alcuna autorizzazione. A seguito dell’udienza di convalida, il 40enne è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.