Mafia, Delmastro “Nessuno strumento di contrasto sarà indebolito”

ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno strumento della lotta alla mafia sarà indebolito da questo governo”. Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, in un’intervista al Corriere della Sera. “La linea del governo è chiara”, il concorso esterno in associazione mafiosa “non si tocca”. “Diciamo che si è scatenata una tempesta perfetta sul “Nordio-pensiero” – aggiunge -. Un cortocircuito logico. Perchè il ministro ha detto che non esiste”. “Non c’è nessuna volontà di abbassare l’asticella nella lotta alla mafia. E non potrebbe essere che così – prosegue il sottosegretario -, perchè la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tratto fonte di ispirazione politica da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come ha sempre detto”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

