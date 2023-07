Le stelle della lirica insieme per celebrare Puccini

ROMA (ITALPRESS) – Un concerto gratuito con grandi star del panorama lirico tra le quali Vittorio Grigolo, Fabio Sartori, Camilla Nylund, Afag Abasova ed Ambrogio Maestri, sotto la direzione di Daniel Oren.

L’appuntamento è in programma domenica prossima, 16 luglio, con inizio alle 21,30 al Gran Teatro di Torre del Lago. Si tratterà di uno degli eventi principali promossi dal Comitato per le celebrazioni pucciniane nell’ambito del programma dedicato al Maestro, che si concluderà nel 2024. Insieme ai grandi nomi della lirica l’Orchestra del Teatro comunale di Bologna. Il concerto sarà ad ingresso gratuito. In programma brani sinfonici da tutto il repertorio pucciniano. Arie celebri in grado di regalare emozioni ad un pubblico atteso numeroso.

“Con questo concerto – dice Alberto Veronesi, presidente del Comitato per le celebrazioni pucciniane – si accosta un altro prestigioso gala lirico a quello d’inaugurazione, che si è svolto nei giorni scorsi a Lucca e che ha dato avvio ad un ricco programma che terminerà nel dicembre 2024. Un percorso attraverso concerti che testimoniano l’amore e l’affetto per Giacomo Puccini da parte dei più grandi interpreti della lirica internazionale. I concerti gratuiti significano un espresso invito alla cittadinanza ed a tutti gli appassionati di Puccini. L’intenzione del Comitato per le celebrazioni pucciniane – conclude Veronesi – è quello di non frapporre alcun ostacolo tra la diffusione della musica del Maestro e tutti gli appassionati”.

nella foto Alberto Veronesi, fonte: ufficio stampa Comitato per le celebrazioni pucciniane

