Lanzalaco e Moriconi, pronti per il Casentino: i portacolori Cst Sport partono da leader del Trofeo Rally 5, riservato alle Renault Clio per il 3 ^ round IRC 2023

Ultimi preparativi per il 43° Rally del Casentino, valido anche per il Trofeo Rally 5, che andrà in scena sugli asfalti aretini da domani 6 a sabato 8 Luglio. Giovanni Lanzalaco e Massimo Moriconi sono pronti ad affrontare il 3^ round dell’ International Rally Cup con la massima concentrazione e determinazione che li contraddistingue. Dopo i primi due successi al Rally dell’ Elba e al Rally del Taro, per il driver nisseno e il navigatore toscano, che giocherà quindi in casa, sarà importante consolidare la classifica, che guidano ampiamente, con un ricco bottino di punti per non correre rischi sull’ ultimo appuntamento dell ‘IRC, previsto a Novembre.

Le prime due gare sono state davvero difficili – ha dichiarato Lanzalaco – nella prima abbiamo cercato e trovato il feeling con la vettura, nella seconda invece abbiamo lottato per il primato fino alla fine, quindi non bisogna abbassare la guardia. Sappiamo di poter contare su un ottimo team che fin qui ci ha assistito egregiamente e sul supporto della scuderia Cst Sport sempre molto professionale.

Il weekend toscano comincerà per Lanzalaco e Moriconi con le verifiche tecniche e sportive, in programma domani sera giovedì 6 luglio, in Piazzale della Resistenza a Bibbiena. Il giorno seguente, venerdì 7 luglio, si proseguirà con lo shakedown – il test con vetture da gara in programma in località Lonnano dalle ore 9:30. In serata la partenza della gara che avverrà dalla zona industriale La Ferrantina alle ore 19:00. Da lì, gli equipaggi si dirigeranno verso la prova speciale “Rosina” di 7,48 km che affronteranno due volte prima del riordino notturno di Bibbiena in programma alle ore 22:49. L’indomani, sugli 11,41 km della “Caiano” ed i 7,40 km della “Barbiano” verrà sviluppato il primo giro di prove speciali del sabato, con il riordinamento di Poppi ed il parco assistenza de “La Ferrantina” ad anticipare un trittico di prove di grandi contenuti: “Crocina” (22,88 km), “Caiano” (11,41) e Barbiano (7,40 km). Il riordinamento a Soci ed il terzo parco assistenza previsto dal format di gara anticiperanno il gran finale, ambientato sui 29,45 km della “Talla”, con partenza alle ore 20:16. Una prova speciale che – come da tradizione – potrebbe stravolgere gli equilibri fino a quel momenti espressi dal confronto, che si concluderà con l’arrivo a Bibbiena, alle ore 21:31 in Viale Garibaldi.