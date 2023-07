Ladro arrestato grazie ad un selfie: mentre si impadroniva di una borsa è stato immortalato dalla proprietaria che stava facendo una foto con la famiglia

Arrestato grazie ad un selfie. E’ la singolare dinamica che, come riportano le testate locali, ha portato a Bergamo all’arresto di un ladro. L’uomo ha approfittato di un attimo di distrazione di una donna per impossessarsi della sua borsa con all’interno gioielli per un totale di 5mila euro, un iPhone, 150 euro in contanti e i documenti.

Peccato tuttavia, per il ladro, che la vittima del furto, proprio mentre il ladro agiva, era intenta a farsi una foto con la famiglia. Risultato: l’uomo, è stato immortalato nello scatto, è stato identificato e fermato dai Carabinieri.