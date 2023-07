La foto. Tre presidenti, un solo grande amore: la Nissa

Una foto, tre presidenti, tra passato, presente e futuro. Si tratta dello scatto che ha immortalato il già presidente Arialdo Giammusso, il presidente pro tempore Sergio Iacona e il prossimo presidente della Nissa Luca Giovannone.

Un singolare divenire tra passato (Arialdo Giammusso), presente (Sergio Iacona) e futuro (Luca Giovannone) per una Nissa che, finalmente, dopo tanti anni, sta tornando a far salire alto il termometro dell’entusiasmo. Era da tempo che la prima squadra di calcio della Città non faceva registrare simili entusiasmi.

In questa foto, tuttavia, c’è molto più dell’entusiasmo: c’è passione, c’è amore, c’è un filo di continuità che lega questi tre personaggi e che, al tempo stesso, li proietta nella nuova dimensione che la Nissa sarà presto pronta a proporre. Nel frattempo, se i fuochi d’artificio nel mercato estivo sono già iniziati con 6 colpi in poche ore (Barrera, Neri, Aitor, Semenzin, Caccetta e Arusa), questa foto costituisce una garanzia ulteriore del valore di questo progetto.

Un valore che ha nell’amore per la Nissa il suo filo conduttore, ma soprattutto un progetto che è all’insegna della condivisione, senza invidie, gelosie, trame sotterranee e congiure. Tutto per la Nissa, tutto per cercare di portare una squadra e una Città ai livelli sportivi che meritano. Non sarà facile: ci sono di mezzo avversari, partite, la rotondità stessa del calcio, ma questa foto rappresenta anche la volontà di superare, tutti insieme, ogni ostacolo.

La Nissa c’è e vuole dimostrarlo, con i suoi giocatori, il suo staff tecnico, ma anche con gli uomini che saranno chiamati a dirigerla o comunque a sostenerla. Se il buongiorno si vede dal mattino, i presupposti ci sono tutti per scrivere nuove importanti pagine del libro Nissa.