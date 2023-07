L’11 e 12 luglio torna Prime Day, l’evento Amazon per i clienti Prime

MILANO (ITALPRESS) – L’11 e il 12 luglio sono i giorni designati quest’anno da Amazon per Prime Day. L’atteso evento annuale di Amazon è riservato ai clienti Amazon Prime ed è caratterizzato da svariate offerte su un’ampia selezione di prodotti. Unica condizione: sono fruibili in un uno specifico arco temporale. La corsa al clic è dunque fissata tra la mezzanotte dell’11 luglio fino alle 23:59 del giorno successivo.

I clienti Amazon Prime avranno la possibilità di acquistare prodotti in offerta di grandi marchi e di partner di vendita, inclusi quelli di molte piccole e medie imprese. Le offerte, in tutte le categorie – dalla moda all’elettronica passando per giochi e articoli per la casa – saranno disponibili durante tutto Prime Day, per grandi risparmi su molti prodotti.

La novità, anche quest’anno, sono le “Esperienze Prime Day”: durante Prime Day, i clienti Amazon Prime potranno infatti acquistare una selezione di prodotti legati ad esperienze uniche, in compagnia di artisti musicali, o alla scoperta di aziende iconiche e di piccole e medie imprese italiane che vendono i propri prodotti nella vetrina Made in Italy su Amazon.it.

Tutte le esperienze saranno disponibili per l’acquisto una tantum su amazon.it/esperienzeprimeday l’11 e il 12 luglio. Nuove esperienze saranno disponibili ogni ora, a partire dalle 10:00 dell’11 luglio fino alle 17:00 del 12 luglio, e saranno in numero limitato.

“Anche quest’anno siamo felici di celebrare i clienti Amazon Prime rendendo disponibili moltissime grandi offerte, sia sui marchi più popolari, sia sui prodotti delle piccole e medie imprese. Sappiamo quanto i clienti siano sempre più alla ricerca di risparmi su prodotti di uso quotidiano ma anche su prodotti trend del momento, e durante Prime Day potranno trovare tutto questo su Amazon – ha detto Claudio Marchese, Senior Product Manager di Amazon Prime per l’Europa -. In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per rendere lo shopping dei clienti Amazon Prime ancora più coinvolgente, e le Esperienze Prime Day vanno proprio in questa direzione: occasioni uniche per vivere momenti indimenticabili alla scoperta delle eccellenze del Made in Italy, e anche per incontrare i propri artisti preferiti, esplorare territori meravigliosi e partecipare a eventi imperdibili”.

Per i clienti Prime, continua Marchese, “ci sarà l’opportunità di ricevere consigli e suggerimenti d’acquisto personalizzati. Inoltre, sarà possibile creare una ‘lista dei desiderì, ovvero l’opportunità di collezionare tutti i prodotti che interessano, monitorando quando la promozione sarà attiva”.

Per chi non è ancora cliente Amazon Prime, è possibile iscriversi e usufruire di un periodo di prova gratuita di 30 giorni ottenendo così accesso a tutti i benefici Prime: Prime Video, Prime Reading, Amazon Music Prime, Prime Gaming, Amazon Photos, spedizioni rapide e spedizioni della spesa in giornata nelle città dove è attualmente disponibile il servizio Amazon Fresh e Amazon Supermercato.

Secondo Marchese, Prime Day è “un’opportunità importante, specialmente in un momento caratterizzato dall’aumento diffuso dei prezzi. Riteniamo sempre opportuno garantire ai nostri clienti Prime delle offerte che li possano aiutare a risparmiare”.

