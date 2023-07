Indagine DIA Caltanissetta. Donzelli: “Complimenti alla magistratura”

“Su indagini Caltanissetta? Leggeremo cosa avranno da dire ma intanto facciamo i complimenti alla magistratura. Quando fanno delle operazioni come queste, per difendere la legalità, siamo sempre dalla parte della magistratura per la legalità e ne sosteniamo sempre l’impegno”. Così Giovanni Donzelli, vicepresidente del Copasir, parlando a margine dell’incontro di Fratelli d’Italia organizzato al San Paolo Palace di Palermo dal titolo “Parlate di Mafia”.Donzelli ha risposto ad una domanda in merito all’indagine della Dda di Caltanissetta su un piano fascista contro dei magistrati ritenuti poco graditi nelle inchieste delle procure italiane.