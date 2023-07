Incidente mortale tra Canicattì e Campobello di Licata: perde la vita pensionato di 86 anni

Incidente mortale lungo la strada statale Canicattì-Campobello di Licata. A perdere la vita è stato un pensionato di 86 anni di Campobello di Licata. L’uomo era alla guida della sua Fiat Panda, vecchio tipo, e mentre faceva rientro dal suo appezzamento di terreno quando, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia municipale di Campobello di Licata, ha impattato violentemente contro un camion.

Nell’impatto ad avere la peggio è stata l’utilitaria che è finita su una scarpata attigua alla carreggiata. Immediati i soccorsi, ma per Il pensionato non c’è stato nulla da fare. La Polizia municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico incidente.