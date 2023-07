Incendio in Via Xiboli, 24 ore di aiuti no stop della CRI di Caltanissetta

La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta è ininterrottamente in attività dalle ore 16.00 di sabato 22 luglio a supporto della popolazione a causa del vasto incendio che si è sviluppato da via Xiboli fino a Santa Barbara. Il comitato nisseno della CRI attivato dalle autorità comunali ha immediatamente allestito un posto di ristoro presso la propria sede di via Xiboli, (n.r. anch’essa lambita dalle fiamme ma fortunatamente arginate dal sistema antincendio della struttura), attraverso tende, panche, impianto elettrico, brandine e quant’altro necessario a ristorare la popolazione che a scopo preventivo è stata fatta evacuare dalle proprie abitazioni. La Croce Rossa Italiana sotto il coordinamento del Delegato Area Operazioni, Emergenze e Soccorsi, Andrea Miccichè, ha fornito ristoro ed assistenza a tutte le forze in campo, dalle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, al personale del corpo forestale regionale, ai dipendenti comunali ed alle associazione di volontariato in campo. Presente alle operazioni il funzionario regionale della protezione civile ing. Paolo Fulco. Nonostante i momenti difficili, il fumo ed il caldo, che non è diminuito nemmeno nella notte, da registrare una grandiosa generosità di alcuni esercizi commerciali nisseni che hanno messo a disposizione della Croce Rossa centinaia di pezzi di rosticceria, tavola calda, granita, acqua fresca e quant’altro per poter rifocillare sia la popolazione interessata, per fortuna non molta, ma soprattutto tutti gli operatori in campo, di cui alcuni in servizio ininterrotto da oltre 12 ore ed alcuni provenienti dalle altre provincie siciliane, che sono stati attivati sul nostro territorio a causa della vastità dell’incendio.

“Nei momenti di crisi non manca, come sempre, la vicinanza dei nostri concittadini, alla richiesta di supporto alimentare fatta da parte della Croce Rossa i commercianti nisseni non hanno esitato a fornire, gratuitamente, tantissimi pezzi per poter rifocillare tutti, ringrazio di vero cuore per la disponibilità i supermercati Famila, Equo Cream, l’arancina solidale, la pasticceria Tentazioni e Sapori, il panificio dell’angolo, il panificio Alù, Master Bacher, panificio Giancani, e tanti altri panificatori dell’Unione Panificatori Nisseni in convenzione con Croce Rossa di Caltanissetta che hanno contribuito, senza batter ciglio, alla nostra importante richiesta. I beni donati sono stati cosi tanti che sono stati anche portati anche ad alcune comunità per minori della città, per evitare di essere deperiti. In una calda e difficile giornata nissena almeno una notizia consolante. Un sincero ringraziamento ai volontari della Croce Rossa Nissena che si stanno prodigando in queste ore a supportare, in ogni necessità, le forze operative in campo, svolgendo un ruolo primario di aiuto concreto alla popolazione ed agli operatori” La Croce Rossa Italiana di Caltanissetta sta continuando, incessantemente, a fornire assistenza in loco e non smonterà il presidio di assistenza fino a quando l’emergenza non sarà rientrata.