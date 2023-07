Gela. Riattivata da Siciliacque la fornitura di acqua ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha riattivato la fornitura ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, nel territorio del comune di Gela, che era stata interrotta ieri per un guasto.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha consequenzialmente riprogrammato la distribuzionecome di seguito in dettaglio:

Lunedì 3 luglio c’è stato l’accumulo con riempimento vasche serbatoio Montelungo;

oggi, martedì 4 luglio, dalle ore 06:00 apertura zone H24 Caposoprano alto, San Giacomo alto, Marchitello, Scavone alto e basso;

mercoledì 5 luglio, dalle ore 06:00 apertura zone H24 Caposoprano Basso, San Giacomo basso e Fondo Jozza. A partire dalla tarda serata: Manfria.

Il programma di distribuzione relativo alle utenze alimentate dal serbatoio Spinasanta non ha fatto registrare alcun disservizio.