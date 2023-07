Gela, Cgil e Fillea Cgil chiedono un tavolo politico per i lavoratori della MediGroup

La segretaria generale della Cgil di Caltanissetta Rosanna Moncada e il segretario generale Fillea Cgil Franco Costa sensibilizzando la politica in merito alla vicenda della MediGroup.

Un interessamento manifestato che risulta meritevole e condivisibile ma “avere a cuore il destino occupazionale e la condizione lavorativa di 136 famiglie, di 136 lavoratori che in questi giorni aspettano con grande preoccupazione la definizione di questa vicenda è, e, deve essere prioritario per chi rappresenta la città” scrivono.

“Ma il merito non basta se il metodo che si adopera non prende in considerazione le parti sociali coinvolte che rappresentano i lavoratori nei tavoli e che nel merito e con metodo metteranno in campo le competenze necessarie e si assumeranno le dovute responsabilità per la buona riuscita della vertenza.

Come organizzazione sindacale confederale insieme alle categorie dei comparti interessati parteciperemo e interverremo in qualsiasi tavolo che possa giovare a chiarire la vicenda ma riteniamo di fondamentale importanza dover sottolineare e ricordare a tutti il ruolo che l’organizzazione sindacale ha nella fattispecie delle vertenze che riguardano il mondo del lavoro e la tutela dei lavoratori”.