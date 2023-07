Furgone senza freno a mano e conducente piomba sui tavoli di un locale: 15 feriti

Quindici persone, tra cui diversi turisti, sono rimaste coinvolte a Cagliari in un incidente provocato da un furgone cassonato di un’impresa edile senza freno a mano e senza conducente. Il mezzo è praticamente finito addosso alle 15 persone che stavano comodamente sedute ai tavoli di un locale in corso Vittorio Emanuele.

Di queste, sette sono state ricoverate in ospedale con codice giallo negli ospedali cittadini, otto hanno riportato solo qualche leggera contusione e hanno rinunciato alle cure ospedaliere facendosi medicare sul posto.

Il furgone, stando alle prime ricostruzioni, ha travolto tutto ciò che ha incontrato sul suo breve tragitto di una ventina di metri, sino a fermarsi contro un muro.

Tavolini, sedie e persone sono stati investiti. In tanti sono riusciti a scansarsi e mettersi al sicuro all’ultimo istante, ma in quindici sono rimasti feriti, per fortuna nessuno in modo grave.

Immediati i soccorsi del 118. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.