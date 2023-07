Ferrovie, potenziamento della linea Punta Raisi-Palermo Centrale, Aricò: “soddisfatte esigenze per turisti e pendolari”

«Siamo soddisfatti che sia stata accolta la richiesta del governo regionale di potenziare le corse, lungo il passante Punta Raisi-Palermo Centrale, da e verso Isola delle Femmine, località turistico balneare del Palermitano particolarmente popolata e frequentata in questa stagione. SI va così incontro non solo alle esigenze dei turisti italiani e stranieri, ma anche dei viaggiatori pendolari in vacanza che si spostano quotidianamente per motivi di lavoro e non solo da e verso Palermo».

Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, commentando l’incremento delle corse operate da Trenitalia.

Dal 24 luglio al 9 settembre 2023 ci saranno infatti 16 treni in più (8 in andata e 8 in ritorno fra Palermo e Punta Raisi) che effettueranno la fermata straordinaria a Isola delle Femmine, in aggiunta all’attuale offerta commerciale di Trenitalia



«Questo incremento – prosegue l’esponente del governo Schifani – si aggiunge agli altri interventi infrastrutturali, fra cui il recente raddoppio della tratta Notarbartolo–San Lorenzo Colli, con contestuale nuovo terzo marciapiede della stazione Notarbartolo, infrastruttura che completa così il raddoppio sino all’aeroporto “Falcone e Borsellino”, rendendo disponibile un binario per ogni senso di marcia. Tutto ciò nell’ottica di garantire una migliore fruizione e accessibilità al servizio ferroviario per gli utenti, in relazione anche alle future attivazioni lungo la tratta delle fermate Belgio e Lazio».