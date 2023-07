Cristo di Campobello Extra Brut Rosato di Nero d’Avola “Miglior Metodo Classico Rosato” a Sicilia in Bolle 2023

Il premio Alberto Gino Grillo 2023 è stato conferito al Cristo di Campobello Metodo Classico Rosato di Nero d’Avola Extra Brut 2018 come “Miglior Metodo Classico Rosato” durante la nona edizione di Sicilia In Bolle, l’evento dedicato alla migliore espressione spumantistica dei vari areali della regione Sicilia, organizzato dalla Delegazione AIS di Agrigento e Caltanissetta.

Nella suggestiva location di Casa Barbadoro, all’interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, si è tenuta la cerimonia di premiazione che ha visto protagonista l’Azienda Cristo di Campobello con il suo Metodo Classico Rosato di Nero d’Avola Extra Brut 2018 riconosciuto come “Miglior Metodo Classico Rosato”.

Il premio, consegnato da Francesco Baldacchino (presidente regionale AIS Sicilia), è stato attribuito sulla base dei migliori punteggi già segnalati su “Vitae”, l’autorevole guida redatta annualmente dalla Associazione Italiana Sommelier, confermando il pregio di questo spumante capace di conquistare esperti e winelovers. Ha ritirato il riconoscimento Carmelo Bonetta, che ha voluto ricordare l’inizio nel 2012 di questo progetto voluto insieme al fratello Domenico, scomparso poi nel 2015, di spumantizzare il Nero d’Avola e il Grillo, i vitigni autoctoni più rappresentativi della Sicilia nel mondo, consapevoli delle potenzialità dei terreni gessosi e delle proprie uve.

Nel 2017 la prima vinificazione delle due versioni di Metodo Classico Extra Brut, il bianco da uve 100% Grillo e il rosato da uve 100% Nero d’Avola. Quella sfida si è rivelata una lungimirante visione, la stessa che ha reso il Cristo di Campobello Metodo Classico Rosato Extra Brut il “Miglior Spumante Rosato Siciliano”. L’alta qualità di entrambi gli spumanti, sia il Grillo sia il Rosato di Nero d’Avola, era stata anche riconosciuta dalle più autorevoli testate del mondo enologico nazionale e internazionale: Jancis Robinson, James Suckling, Falstaff, la Guida ai Vini de L’Espresso, Vinoway e 5StarWines The Book.