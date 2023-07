Cassibba a Giarre punta al Tris nel Tivm: il driver ragusano della scuderia Ateneo su Nova Proto V8 2000 Synergy cerca la vittoria

Dopo i due successi di fila alla 44^ S.Stefano Gambarie e alla XXXVIII^ Coppa Val D’Anapo Sortino Samuele Cassibba affronterà da venerdì 7 Luglio a domenica 9 su Nova Proto NP01 spinta da motore Synergy V8 2000, la 24^ Giarre-Montesalice -Milo 6° appuntamento del Trofeo Italiano Velocità Montagna organizzato dall’Automobile Club Acireale e dalla Scuderia Giarre Corse.

È lecito auspicare al tris e cominciare a vedere la serie cadetta tricolore, come l’obiettivo su cui puntare in questa stagione cominciata bene, ma in ritardo a seguito degli adeguamenti della vettura ai nuovi regolamenti. Il giovane pilota comisano si prepara all’assalto del tortuoso percorso di 6.400 km, un dislivello di 473 m ed una pendenza media del 7,39%, che unisce Giarre all’abitato di Milo, con grande determinazione allo scopo.

In prossimità dell’imminente weekend Cassibba ha dichiarato: “ La costanza di presenze nelle gare di questa stagione è stata proficua per la nuova raccolta dei dati dopo le ultime modifiche. I due successi hanno premiato il lavoro del team per ottenere il massimo da questa meravigliosa vettura, molto importante anche la continua presenza al mio fianco della RgCarTronik che crede nel nostro progetto supportandomi nello sviluppo della biposto francese” .

Il weekend etneo inizierà il 7 Luglio con le operazioni preliminari di accredito e verifica, sabato 8 si svolgeranno le ricognizioni in due turni con inizio alle ore 9.00. Stesso orario per le gare di domenica 9 luglio.