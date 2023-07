Campionato Siciliano Rally già a metà percorso. Cresce l’attesa per il Rally del Sosio, il Tindari Rally e il Rally del Tirreno

Il Campionato Siciliano Rally per auto moderne e storiche ha raggiunto metà percorso con lo svolgimento delle prime tre prove. La prima nell’ambito della 107° Targa Florio, poi con il Rally dei Nebrodi e qualche settimana fa con il 21° Rally di Caltanissetta. Seguiranno a fine luglio il Rally palermitano del Sosio, il messinese Tindari Rally e per concludere il Rally del Tirreno e di Messina.

La graduatoria di campionato rispecchia quanto visto fin qui nelle prime tre gare molto diverse fra loro. Al Rally Targa Florio, c’è stato il dominio del palermitano di Prizzi Marco Pollara, attuale leader della graduatoria che però ha poi ceduto lo scettro del vincitore al messinese di Piraino Alessandro Casella pur giungendo in scia.

A Caltanissetta invece in quattro hanno lottato sul filo dei secondi per la vittoria poi andata all’esperto driver di Mussomeli Paolo Piparo. Alla luce di questi risultati dietro Pollara nella graduatoria assoluta piloti si trova l’agrigentino Agostino Craparo, primo di classe N4, forte dei piazzamenti in tutte e tre le gare come il sorprendente Rosario Canino, pure lui palermitano di San Giuseppe Jato, che prevale in classe Rally 4/R2.

Quarta piazza e si tratta ancora di un pilota della città dei Templi Maurizio Mirabile, unico di classe GT, mentre chiude la Top Five il giovane cefaludese Antonio Damiani che ha il primato in classe Rally 4. Classifica navigatori speculare per i primi quattro con Maurizio Messina , che precede Giovanni Lo Verme, Giuseppe Buscemi e Calogero Calderone, mentre quinta e prima delle navigatrici risulta ancora Corinne Federighi con il clamoroso risultato ottenuto insieme al marito Marco Runfola sul podio della Targa Florio, Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Nelle altre classi oltre a quelle deducibili dall’assoluta in evidenza Domenico Morreale in R3, Giuseppe Gianfilippo in Super 1600, Giuseppe Casella fra le vetture versione Kit della K10, Nazareno Pellitteri in A7, Ignazio Loddo in A6, Enzo Callari in A5, Mario Grisanti in N3, Alessandro Marletta in N2 e per quanto riguarda le vetture Racing Start, Denis Cono Genova in Rs 1.6, Gabriele Calabria RS 1.6+

Antonio Damiani risulta anche primo della classifica Under 25, mentre Carmelo Galipo’ quella degli over 55

Nella classifica per scuderia fin qui la RO RACING precede con 70,5 punti all’attivo la CST Sport che ne ha 66. Più distanziati il Team Automobilistico Phoenix e la Sunbeam Motorsport.

Per le auto storiche Alfredo Gippetto è leader fra i piloti di 1° Raggruppamento mentre Fabrizio Fici lo è fra i navigatori. Nel secondo Raggruppamento primeggiano alla guida Raffaele Picciurro e alle note Francesco Granata, nel Terzo Raggruppamento rispettivamente Natale Mannino e Calogero Messineo e nel quarto Paolo Mistretta e Andrea Cangemi.