Caltanissetta, terzo giorno di incendi: un rogo invade la vallata degli Angeli

Ancora un incendio, per il terzo giorno consecutivo, sempre nella stessa vallata a Caltanissetta, ma questa volte le fiamme vanno da via Angelo Custode fino al cimitero, percorrendo una vasta area.

Le fiamme hanno interessato anche una villetta privata dove ha preso fuoco una struttura in lamiera che i vigili del fuoco stanno spegnendo. Una decina gli sfollati, oggi, che si aggiungono alla ventina di persone già fatte sgomberare ieri dalle loro case e alle quali stanotte il Comune ha offerto la possibilità di pernottare in un B&B. Impegnati mezzi di terra, due elicotteri del corpo forestale della Regione e volontari anche da Enna. Vigili del fuoco, carabinieri, polizia e croce rossa per tutta la notte sono rimasti nella zona dell’incendio ma oggi pomeriggio le fiamme sono partite su un altro fronte.

Ancora una volta le operazioni di spegnimento, con una temperatura di 42 gradi e vento di scirocco, si stanno rivelando difficilissime.