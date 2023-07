Caltanissetta. Studente dedica ai Carabinieri tesina finale degli esami di Scuola secondaria di 1° grado

CALTANISSETTA. “I Carabinieri avamposto della legalità” è il titolo della tesina presentata all’esame di terza media da Aurelio Gatto, giovane studente della scuola secondaria di I grado “Filippo Cordova” di Caltanissetta, che ha deciso di concludere il proprio percorso alle medie con al centro l’Arma dei Carabinieri. Il giovane studente ha voluto dedicare la tesina ai Carabinieri, ammirandoli per il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, l’affidabilità e la stretta vicinanza ai cittadini, che esprimono quotidianamente.

Lo scritto tocca le varie materie scolastiche: dall’italiano con D’ANNUNZIO (amico del Capitano dei Carabinieri BELLIPANNI, glorioso combattente nella battaglia dell’Isonzo e a cui dedicò un’ode che divenne l’orazione funebre di BELLIPANNI, fatta ascoltare durante la discussione della tesina), alla storia (con i Carabinieri nella resistenza e nella guerra di liberazione), dall’arte (con la descrizione del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), alla tecnologia (con il contrasto dei fenomeni di inquinamento, di abusivismo edilizio nelle aree protette e di smaltimento illecito delle sostanze tossiche, svolto in primis dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica).

Ad Aurelio sono pervenuti da parte dell’Arma dei Carabinieri gli auguri per un futuro denso di soddisfazioni, nella certezza che qualsiasi scelta di vita vorrà compiere, se fatta con la stessa passione dimostrata all’esame, non potrà che rappresentare un esempio positivo per tutti e grande speranza per il futuro delle nuove generazioni.