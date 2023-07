Caltanissetta. Nel fine settimana si apre la campagna tesseramento 2023 alla Lega per la Provincia nissena

CALTANISSETTA. Questo weekend si apre la campagna tesseramento 2023 per la Provincia nissena, gazebo a Caltanissetta sabato 8 Luglio 2023, dalle ore 9:30 alle 11:30, al mercatino settimanale di Via Ferdinando I, dove sarà possibile rinnovare la tessera e fornire informazioni in merito al sostegno del 2 per mille a favore della Lega (CODICE D43).

Sarà inoltre l’occasione per incontrare i cittadini, ascoltare le loro richieste e spiegare le iniziative della Lega al Governo nazionale, in Regione e al Comune di Caltanissetta dove la Lega, all’Opposizione dell’Amministrazione M5S, è rappresentata dai Consiglieri Oscar Aiello e Valeria Visconti.