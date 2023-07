Caltanissetta, ModerataMente: “la gestione dell’emergenza” è stato il tema del 7° caminetto

Settimo appuntamento di approfondimento politico & culturale “ModerataMente”, il percorso formativo articolato in 8 caminetti tematici, con un testimonial esperto di settore come ospite e l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei contesti organizzativi delle istituzioni, sviluppare cultura di integrazione e accrescere le competenze di sistema per calarle nella realtà locale.

Nell’occasione si è parlato di GESTIONE DELL’EMERGENZA, chairman d’eccezione il dott. Luigi Romano, esperto del settore, espressione della tradizione familiare radiologica, già consigliere comunale e brillante professionista di alto profilo umano. Si è parlato di Pronto soccorso e Primo intervento, del Triage, dei tempi di attesa e dell’articolato sistema di monitoraggi in area critica.

“L’efficientamento del nuovo trauma center deve essere supportato da un incremento delle risorse dedicate e per efficientare il sistema bisogna fare rete coinvolgendo i medici curanti”.

La novità che saranno implementate nel breve periodo conduce ad una riduzione dei tempi medi di prenotazione tra prima visita e riprogrammazione coinvolgendo i medici specialistici.

Una sistema di eccellenza della nostra città a servizio della collettività e del territorio circostante.

Come di consueto la chiusura dei lavori è stata affidata al coordinatore regionale avv. Massimo Dell’Utri con l’invito a partecipare all’ultimo caminetto della serie che si terrà il 25 Luglio 2023 sul tema SVILUPPO ECONOMICO.