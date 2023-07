Caltanissetta, l’incendio di via Xiboli: 6 famiglie sfollate soccorse dalla Croce Rossa

Sei famiglie sono state sfollate a Caltanissetta a causa dell’incendio che da oggi pomeriggio tiene impegnati vigili del fuoco e corpo forestale nella vallata che da via Xiboli arriva fino a villaggio Santa Barbara. La Croce rossa di Caltanissetta ha allestito un punto di ristoro con tende, panchine e acqua dove gli sfollati, in tutto una ventina, potranno rifocillarsi in attesa che l’incendio venga spento e vengano fatte le opportune verifiche sulle abitazioni. Le fiamme infatti hanno lambito le case e per questo motivo forze dell’ordine e vigili del fuoco hanno fatto evacuare alcuni residenti. Da oggi pomeriggio mezzi di terra e un elicottero della forestale stanno tentando di spegnere l’incendio. Cosa non facile viste le alte temperature di oggi.