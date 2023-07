Caltanissetta. Gran successo per lo “Show degli Show al Teatro “Rosso di San Secondo”

CALTANISSETTA. Sold Out per lo spettacolo dal titolo “Lo show degli show” che si è tenuto Domenica 2 luglio al teatro Rosso di San Secondo. Lo spettacolo, diretto dalla Dottoressa in scienze motorie e insegnante Giada Paterna, ha emozionato l’intero pubblico in quanto ha presentato sul palco 3 tempi dai temi davvero educativi ed emozionanti.

Il primo tempo è stato un tributo all’icona per stile la principessa Diana rappresentando la sua storia attraverso un musical davvero emozionante, educativo e culturale oltre le aspettative del pubblico. Dai costumi alla scenografia e dalle musiche disegnate sulle coreografie abbiamo assistito ad uno spettacolo fuori dal solito evento di fine anno sportivo.

Il tema del secondo tempo è stato entusiasmante perché attraverso il musical Inside Out abbiamo scoperto le 5 emozioni base dell’essere umano la gioia, la tristezza, la rabbia, il disgusto e la paura che attraverso il racconto presenta l’inconscio e la memoria per dimostrare quanto siano importanti le emozioni nella quotidianità di ognuno di noi e quanto sia importante gestirle. Lo spettacolo si è concluso con un medley delle colonne sonore dei musical più conosciuti per concludere in bellezza la serata.

“Mi riempie di gioia e tanto orgoglio che l’associazione abbia un seguito così importante e che tutti seguano le mie orme amando la danza e il fitness come me.. Portando in alto il nome dell’asd Ballet Academy Dance”, ha detto Giada Paterna che ha ringraziato tutti i collaboratori, staff, il presentatore Alessandro Silverio, la scuola Cirs di Caltanissetta, il Service Tumminelli e i Fotografi Curatolo S. R. L. E Vicari C.