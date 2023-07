Caltanissetta. Dusty: proseguono i controlli sul conferimento dei rifiuti. Ecco il report dell’ultima settimana

CALTANISSETTA. Dusty ha reso noto alla cittadinanza i dati dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale. Dal report emesso dagli agenti della Polizia municipale, per la settimana appena trascorsa (dal 26 giugno al 01 luglio 2023), emerge il dato di 26 rifiuti regolari contro i 9 non conformi, su un totale di 35.

Gli agenti della Polizia municipale di Caltanissetta, con il supporto degli operatori Dusty, hanno eseguito gli accertamenti nelle vie: Via Malta, Via N. Savarese, Via Libertà, Via Bissolati, Via Cimabue, Via S. D’Acquisto, Via L. Monaco e Via L. Russo.

Si ricorda che la sanzione dei verbali elevati dalla Polizia municipale parte da 170€ fino ad un massimo di 600€. Fino a diversa comunicazione del Comune di Caltanissetta, il piano dei controlli ad opera della Polizia municipale con il supporto degli operatori Dusty proseguirà ancora.