Caltanissetta, DIA scopre un piano nazista contro i magistrati

La Dia di Caltanissetta ha perquisito l’abitazione di Adriano Tilgher, esponente di spicco della disciolta organizzazione Avanguardia nazionale, dell’avvocato Saverio Ingraffia e del docente universitario Francesco Scala.

Le perquisizioni sono state disposte dalla Procura di Caltanissetta che ritiene di avere scoperto un piano di ispirazione fascista per il controllo delle attività della magistratura. I decreti di perquisizione sono stati emessi per i reati di associazione a delinquere e per quelli previsti dalla legge Anselmi che punisce i promotori di associazioni segrete. Il progetto, secondo i magistrati di Caltanissetta, “prevede anche l’intento di ricevere l’avallo di altissimi livelli del potere esecutivo e di altri”. Avallo che gli intercettati sostengono, nei loro colloqui, di avere “già ottenuto”.

Nelle loro conversazioni, gli indagati, che si definiscono fascisti, millantavano di avere l’appoggio di esponenti di “altissimi livelli dell’Esecutivo e di altri” nel piano contro la magistratura. Un appoggio che gli interlocutori, nelle loro conversazioni, spiegano di aver “già ottenuto”. È quanto emerso dalle intercettazioni.

La Procura di Caltanissetta, tuttavia, precisa: “Nessun esponente delle istituzioni è indagato per i motivi – si legge in una nota – che saranno spiegati nel corso di una conferenza stampa” che è stata fissata per oggi nei locali della Dia nissena.