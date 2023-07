Caltanissetta. Armando Turturici: “Molte le domande alle quali l’amministrazione comunale non dà risposte”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Armando Turturici in merito a domande alle quali, a suo modo di vedere, l’amministrazione comunale non avrebbe dato risposta.

“La mancanza di trasparenza, di comunicazione e l’impossibilità di collaborazione allontanano le persone – in particolare i giovani – dalla cura del bene pubblico. Per esempio, sono moltissime le domande a cui l’amministrazione comunale di Caltanissetta non dà risposte:

1) proseguono ancora i lavori alla piscina? A che punto sono?

2) che fine hanno fatto le consulte comunali che davano una grande opportunità alle persone di collaborare gratuitamente allo sviluppo della città?

3) quando verrà liquidato l’Ato Ambiente? Se prima ci veniva detto “entro pochi mesi”, adesso silenzio…

4) che novità ci sono sul Policlinico? Perché non se ne parla più?

5) possiamo sapere concretamente cos’è il Parco della Dieta Mediterranea e quali ricadute concrete avrà sul nostro territorio?

6) quando verranno sbloccati i concorsi al comune di Caltanissetta?

7) quando sarà riaperta la Villa Amedeo?

8) a che punto siamo con il canile comunale? C’è un piano per il debellamento del randagismo?

9) quando verrà tenuto il promesso forum sul centro storico?

Ritengo che noi cittadini dobbiamo esigere di essere coinvolti attivamente nella gestione del bene pubblico e di essere adeguatamente informati su tutto ciò che riguarda la Città. Spero – ha concluso – che questa amministrazione possa correggere il tiro in questi mesi rimasti e che chiunque ci amministrerà in futuro possa iniziare e concludere nel pieno rispetto dei cittadini”.

Armando Turturici