Boom di iscritti al 2° Slalom Del “Gigante” Giardinello-Sagana. La gara automobilistica tra i birilli, organizzata dalla A.S.D. Scuderia Automobilistica Armanno Corse, in programma nel weekend, vedrà prendere il via ben 81 piloti.

Le attenzioni principali, quest’anno, saranno puntate soprattutto sui tre corridori della Trapani Corse, pronti a giocarsi il gradino più alto del podio. Il veterano Nicolò Incammisa proverà così ad insidiare Giuseppe Virgilio e Salvatore Catanzaro. Sarà, inoltre, davvero nutrito il Gruppo Speciale Slalom, che vedrà la presenza anche di Andrea Armanno, con la sua Fiat 126, in prima linea nell’organizzazione della gara, realizzata sotto l’egida della Federazione Aci Sport, che porterà punti sia per il Campionato Siciliano che per la Coppa 5^ Zona Aci Sport. Armanno è soddisfatto del lavoro del suo staff ed è pronto a scendere in pista per sfidare i tanti piloti che domenica saranno presenti.

La competizione, patrocinata dal Comune di Giardinello e da La Regione Sicilia, Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo, si svolgerà lungo i 2,9 km della Strada Comunale Contrada Carcatizzi, tra le montagne della località Sagana.

Tra gli 81 piloti iscritti, ben 8 in più rispetto allo scorso anno, c’è anche Silvia Stabile, in rappresentanza del gentil sesso. E’ costretta a dare forfait, invece, Rossella Pappalardo a causa di alcune noie meccaniche patite a Monopoli.

La manifestazione, che porterà tifosi un po’ da tutta la Sicilia, ma soprattutto dai comuni di Montelepre, Giardinello, Partinico e Palermo, in prima linea con diverse realtà aziendali e commerciali, avrà inizio nella giornata di domani, sabato 8 luglio.

Ritrovo all’Anfiteatro Comunale di Giardinello, in via Aldo Moro, dalle 15.00 alle ore 19.00, per le Verifiche Sportive; dalle 15.30 alle 19.30 si svolgeranno, invece, quelle Tecniche in Piazza Piersanti Mattarella. La gara vera e propria, domenica 9 luglio, avrà il suo start alle ore 09.00, con i piloti che potranno usufruire di un giro di ricognizione per studiare il percorso, prima delle tre manche cronometrate. La manifestazione avrà la sua conclusione presso l’Anfiteatro Comunale di Giardinello, dove si terranno le premiazioni. Ricordiamo che il 2° Slalom Del “Gigante” Giardinello-Sagana sarà valido anche per la Coppa Ninni Mulè, dedicata agli Under 23, e per il Trofeo Il Levriero, riservato alla migliore scuderia.