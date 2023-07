Basket. L’Airam vince il Torneo Nazionale di Pallacanestro Città di Soverato in Calabria

Dal 29 giugno al 2 luglio, a Soverato, località turistica in provincia di Catanzaro, si è svolto l’ormai tradizionale “Torneo Nazionale di Pallacanestro Città di Soverato”. Sono state sei le squadre, di cui cinque calabresi ed una siciliana, a contendersi l’ambita coppa, che, con le dovute proporzioni, per il tipo di forma ricorda tanto l’agognata Champions, che quest’anno l’inter ha visto volare via ad Istanbul.

Le 5 squadre calabresi, composte da ragazzi nati nel 2011 e nel 2010, che si sono affrontate nell’edizione di quest’anno sono la massima espressione del minibasket della Calabria; in particolare sono state Vis Reggio Calabria, Pellaro Basket , Campo Calabro, Soverato, Castrovillari a contendere il trofeo all’unica squadra siciliana, l’Airam di Caltanissetta.

Dopo la manifestazione inaugurale del torneo tenutasi in aula Consiliare, alla presenza del Sindaco, c’è stato l’esordio nel torneo dell’Airam, che ha affrontato i pari età del Campo Calabro con una convincente vittoria (58-17), nella quale si sono messi particolarmente in luce Riccardo Lattuca, Alessandro Licata e Virgilio Natale.

A causa della pioggia caduta su Soverato sabato 1 luglio, l’Airam ha giocato domenica mattina (stessa giornata in cui era prevista la finalissima) l’incontro decisivo per accedere alla finale per il primo e secondo posto contro la Vis Reggio Calabria. Anche questo secondo incontro ha visto i siciliani prevalere (58 – 32) trascinati da Federico Barilà, Loris La Cognata e Elia Taschetti.

Sempre Domenica 2 luglio, alle 18:30, si è svolta la finalissima tra i nisseni ed i pari età del Pellaro. La compagine di Caltanissetta, guidata in panchina dal coach Emilio Galiano, è riuscita ad aggiudicarsi l’ambito trofeo alla fine di un cambattutissimo incontro conclusosi con il punteggio di 30-29. L’MVP della finalissima è stato Riccardo Lattuca, che ha realizzato 16 punti. A referto, per i nisseni, anche Barila’ (6 p.), Natale (6 p.) e Lacognata (2 p.).

Emozionanti ed indimenticabili gli ultimi secondi della partita, conclusasi, come spesso accade nelle finalissime, con atleti vincitori che piangevano per la gioia ed atleti sconfitti che piangevano per la delusione.

Il “gioco di squadra” dei nisseni è stato particolarmente apprezzato dagli spettatori che hanno assistito alle partite del torneo; da elogiare è stato anche il comportamento tenuto fuori dal campo dai giovani cestisti dell’Airam. Per consentire alla squadra di Caltanissetta di eseguire il proprio organizzato “gioco di squadra” e per aggiudicarsi il torneo, fondamentale è stato anche il contributo degli altri 3 componenti della squadra: Marco Cassarino, Matteo Di Bartolo e Giuliano Fasciana.

Sicuramente, anche da adulti, i nove giovani cestisti nisseni non dimenticheranno gli ultimi avvincenti secondi della finale di Soverato del 2023, così come non li dimenticheranno la Presidente Rosetta Scarsi, i componenti dello staff dell’Airam ed i genitori presenti.