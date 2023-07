Aeroporto di Catania. Ternullo (FI): “Situazione surreale, danni d’immagine e alla qualità del servizio”

“La situazione dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa sta diventando di giorno in giorno sempre più insostenibile e surreale. Una vera e propria bomba a orologeria che si riflette anche sugli altri scali siciliani. Tra oggi e domani sono previsti ben 32 voli dirottati da Catania all’aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Ecco perché come ha ribadito il ministro Urso, la situazione è intollerabile. Sac ed Enac dovrebbero dare risposte certe in merito a responsabilità circa la mancata programmazione e sulle carenti verifiche infrastrutturali”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

“Oltre a uno spot controproducente per la Sicilia, in un periodo di altissima stagione, con le strutture ricettive piene di turisti – conclude la Parlamentare – c’è un notevole danno al sistema produttivo di Catania e della Sicilia orientale, causato dal blocco dei voli e dalla perdita di reputazione dell’aeroporto. Senza tralasciare la qualità della vita per chi si sposta da o per Catania. Si è costretti a vivere una vera e propria odissea, in balia dell’incertezza. Ogni giorno che passa, rischiamo di compromettere lo sviluppo turistico ed economico della zona. Chiedo nuovamente alle autorità competenti di intervenire con urgenza per ripristinare la piena operatività dell’aeroporto di Catania e per avviare un piano di investimenti per adeguare la struttura alle esigenze del territorio e ai livelli europei”.