Aeroporto Catania, ItaliaRimborso stima disservizi per 500mila passeggeri

“Stiamo riscontrando una miriade di segnalazioni da parte di passeggeri che hanno subito disservizi aerei per via dell’incendio all’aeroporto di Catania. I nostri centralini, così come quelli delle compagnie aeree e degli scali siciliani sono in tilt. Stimiamo disservizi per circa 500mila passeggeri coinvolti anche in successivi voli”. Lo dice all’ANSA Felice D’Angelo, Ceo di ItaliaRimborso. “Il blocco dell’aeroporto di Catania per i prossimi 5 giorni e la sospensione da parte dell’aeroporto di Palermo di ulteriori voli ex Catania a partire da venerdì, infatti, – aggiunge – stanno rendendo insostenibile la situazione.

Siamo nel pieno della stagione estiva e notevoli sono i servizi di pullman messi a disposizione per raggiungere in modo particolare gli scali di Trapani e Comiso. In caso di mancata riprogrammazione, il passeggero può sostituirsi al vettore aereo, che deve fornire assistenza, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004, e raggiungere la destinazione desiderata a proprie spese, che saranno poi rendicontate per ottenere il rimborso. Data l’eccezionalità del caso, i viaggiatori non hanno diritto alla compensazione pecuniaria che oscilla da 250 a 600 euro”.