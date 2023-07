Abusivismo, il prefetto di Agrigento convoca 7 sindaci. Sono quelli dei Comuni inadempienti di ordinanze di demolizione

Il prefetto di Agrigento Filippo Romano ha convocato per domani mattina i sindaci di sette Comuni della provincia, compreso il capoluogo, per fare il punto insieme a loro sul mancato abbattimento, a oggi, di quegli immobili abusivi per i quali nel corso degli anni sono state pronunciate specifiche ordinanze di demolizione da parte della magistratura. È stata la Procura generale di Palermo a segnalare gli Enti locali inadempienti: Agrigento, Favara, Menfi, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Ravanusa e Sciacca. Nessuno dei setti Comuni ha ancora acceso i mutui necessari con la Cassa depositi e prestiti, così come l’autorità giudiziaria aveva espressamente richiesto, per potere effettuare le demolizioni in questione. “Tale ritardo – spiega il prefetto Romano – impedisce alla Procura generale di completare la delicata e importante procedura in itinere. La questione rilancia la fondamentale importanza delle attività di repressione ed esecuzione sull’abusivismo edilizio, fenomeno che nel tempo ha cagionato gravi danni alla sicurezza delle abitazioni, in aree a forte rischio idrogeologico, e anche al decoro dei centri abitati, con evidenti danni sul piano ambientale e anche con riflessi negativi sull’appeal turistico”.